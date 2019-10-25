У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував підписання скандального документа

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус спростував підписання меморандуму про те, що Україна буде возити вугілля з Росії до літа 2020 року.

Відповідний документ показали політику в студії програми "Свобода слова" з Савіком Шустером" у п'ятницю, 25 жовтня. На ньому видно підпис Геруса (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, меморандум нібито був укладений між представниками с. Соснівка Львівської області, які ополчилися через поставки російського вугілля, і владою України.

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував Скріншот з відео

Герус же, побачивши своє прізвище, все спростував. "Це не мій підпис. Я не знаю, що це. Ви дістали поганий документ. Краще перевіряйте", – висловився він.

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геруса засікли на листуванні про російське вугілля на засіданні Кабміну. Він спілкувався з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком.

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