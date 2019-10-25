Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 23:02
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував підписання скандального документа

2.8т Читати матеріал російською

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус спростував підписання меморандуму про те, що Україна буде возити вугілля з Росії до літа 2020 року.

Відповідний документ показали політику в студії програми "Свобода слова" з Савіком Шустером" у п'ятницю, 25 жовтня. На ньому видно підпис Геруса (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, меморандум нібито був укладений між представниками с. Соснівка Львівської області, які ополчилися через поставки російського вугілля, і владою України.

Новини
Купити вугілля за найдешевшою ціною "Роттердам+" зараз не можливо - експерт
У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував

Скріншот з відео

Герус же, побачивши своє прізвище, все спростував. "Це не мій підпис. Я не знаю, що це. Ви дістали поганий документ. Краще перевіряйте", – висловився він.

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував

У Шустера показали меморандум про російське вугілля: Герус спростував

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геруса засікли на листуванні про російське вугілля на засіданні Кабміну. Він спілкувався з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Свобода слова Савіка Шустера Роттердам+
Особи
Андрій Герус Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
формула Роттердам плюс Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
38
8
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
в общем подытожу: вся шайка Зе, это экс-региАНАЛЫ и голодные, обиженные жи-ды в новой шкуре. То ли еще будет!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel