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24 грудня • оновлено в 10:20
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Герус розповів, куди Україна витратить $3 млрд від "Газпрому"

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НАК "Нафтогаз України" використає на кілька цілей 3 млрд доларів, які російський енергетичний монополіст "Газпром" повинен виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"По-перше, у "Нафтогазу" є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів", – повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі hromadske.

"Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо", – додав Герус.

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За його словами, 3 млрд доларів, які погодився виплатити "Газпром", є великою сумою для "Нафтогазу".

"І третє – "Нафтогаз" це державна компанія, відповідно це дивіденди для держави – це поповнення державного бюджету", – резюмував глава енергетичного комітету Верховної Ради.

НАК "Нафтогаз України" використовує на кілька цілей 3 млрд доларів, які "Газпром" повинен виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" використовує на кілька цілей 3 млрд доларів, які "Газпром" повинен виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

  • транзит на 5 років з можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Живете питторы рагульские по принципу хапка,ну хапнули на епунца сегодня,на этом писец,какие нормальные отношения могут быть с такими мразями?Гейропитторские арбитражи больше вряд ли будут принимать такие мразные решения,вы и ""любых друзей""обосрали своим поганым пресмыканием перед америгосским хозяином,в гейропу пытаетесь вползти,а сами против гейропки косячите,утырки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы тут понтовались - ха-ха, Россия заплатит, улюлюкали. Только вам-то что с этого. Нафтогаз заплатит кредиты, остальное - маме кобелева в Америку. Всё мимо вашего носа. Ваши платёжки не уменьшатся ни на копеечку!
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