Герус ігнорує вимогу комітету провести аудит "Центренерго" – нардеп

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус ігнорує вимоги депутатів комітету щодо проведення аудиту держкомпанії "Центренерго", яка зазнає мільярдних збитків через корупцію.

Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб.

"На превеликий жаль схеми "Центренерго" на комітеті не розглядалися, а деякі члени комітету підняли питання, що необхідно проводити аудит. І я дуже сподіваюся, що такий аудит буде проведено", – сказала Гриб.

На її думку, держпідприємство свідомо доводять до банкрутства, щоб потім приватизувати його за безцінь.

"Мені здається, це підприємство державне заганяється сьогодні в збитки для того, щоб потім приватизувати його просто за копійки. І знову-таки втрачає сьогодні держава і я так думаю, що якщо приватизація також буде за копійки і ми не залучимо потужних інвесторів, то тоді буде знову ж таки втрачати держава", – вважає Гриб.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 млрд грн на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго". Фонд держмайна підтвердив 4 млрд дебіторської заборгованості Центренерго.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.нет", вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.