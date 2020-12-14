Геращенко про бюджет-2021: забирають у медиків та освітян, а додають ДБР та ОП

У фракції "Європейська солідарність" заявили, що не підтримуватимуть Держбюджет-2021, оскільки це "бюджет "слуг", а не народу".

Співголова фракції Ірина Геращенко на Погоджувальній раді у понеділок, 14 грудня, наголосила, що на утримання Офісу президента наступного року планують додати 40%.

"Про ставлення влади до армії свідчить бюджет на наступний рік, де ми чітко бачимо, що це бюджет "слуг", а не народу. Головному "слузі" Зеленському і його Офісу там додається 40% на утримання Офісу президента. Вже всі забули про переїзд в Український дім, який, до речі, не фінансується ДУС, тому що туди ж Зеленський не переїхав, проте у нас все більше фінансів потрібно на бурхливу діяльність Зеленського", – сказала Геращенко.

Вона зазначила, що у бюджеті на 2021 рік не передбачені доплати лікарям, педагогам, а также не виділено кошти на вакцинацію від коронавірусу.

"Забирають в лікарів, не збільшують зарплати освітянам, навіть на 40-70% до злиденних 4-5 тисяч гривень, не кажучи вже про 4 тисячі доларів. Це буде бюджет епохи бідності, тому що там дійсно не передбачені кошти на вакцинацію. А потрібно не 2,5 млрд, а десь 15 млрд. Не передбачені кошти на кисень, не передбачені кошти для локдауна на компенсацію бізнесу", – додала співголова фракції.

"Натомість плюс 2 млрд Офісу генерального прокурора, мільярди на ДБР, на МВС. І при цьому вилучають 4,5 млрд з Фонду регіонального розвитку, забирають акцизи, екологічний збір з громад. Ми категорично проти такого бюджету і вважаємо, що кожен, хто натисне зелену кнопку, не підтвердить свій статус опозиції, а навпаки проголосує за бюджет епохи бідності", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо: Верховна Рада може ухвалити бюджет-2021 у другому читанні вже 15 грудня. До другого читання документ переглянули, урізали видаткову частину і збільшили дохідну. В цілому вийшли на показник дефіциту приблизно 5,5% від ВВП. За словами урядовців, це задовольнило запит МВФ.

Чи рятує це бюджет-2021 і які критичні помилки роблять його творці – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.