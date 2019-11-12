Генпрокуратура взялася за Гонтареву і Рожкову

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревої, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Підозри знаходяться на розгляді генпрокурора Руслана Рябошапки вже два тижні і в суд вони поки не передані, повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме:

зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України);

службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки – кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України);

умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

"На посаді глави НБУ Гонтарева за допомогою свого заступника Рожкової організувала безпідставне і незаконне виведення з банківського сектора України комерційного банку ПАТ "Укрінбанк" з метою продажу його активів і майна на користь третіх осіб", – відзначають джерела.

За даними правоохоронців, "навмисними і протиправними діями" Гонтаревої та інших посадових осіб НБУ було завдано збитків на загальну суму 79,5 млн гривень ПАТ "Українська інноваційна компанія", яке є правонаступником ПАТ "Укрінбанк".

Генеральна прокуратура України підготувала підозри екс-голові Національного банку України Валерії Гонтаревої, а також першої заступник голови НБУ Катерині Рожкової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило справу стосовно Валерії Гонтаревої через можливу недбалість при поверненні 150 млрд гривень клієнтам збанкрутілих банків.

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