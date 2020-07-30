Гендиректор "Укроборонпрому" натякнув на своє звільнення

Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус може змінити посаду.

Про це він сам сказав за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ОП), передає "Інтерфакс-Україна".

"Команда працюватиме далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", – сказав він під час круглого столу Київської школи економіки.

За його словами, після виходу з ОП він зробив висновок про політичну підтримку проведених в дежконцерні змінах.

Абромавичус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

"За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди І поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", – сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Агентство нагадує, що раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він уже очолював його в період з початку червня до кінця серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому". Тоді Абромавичус зазначив, що це рішення було вимушеним через негативні процеси, що почалися, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у Абромавічуса офіційна зарплата менше 6 тис. грн., при цьому у його заступників – сума перевищує 200 тис грн.