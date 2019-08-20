Гендиректор телеканалу 1+1 звільнився і продав бізнес: що відомо

Генеральний директор медіахолдингу 1+1 media Олександр Ткаченко вийшов з бізнесу і склав повноваження керівника холдингу.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає LIGA.net. Відзначається, що його місце займе В'ячеслав Мієнко.

"Свою частку в "плюсах" в 5% продаю фінансовій компанії. Є хороша компанія, нарешті буду при грошах", – сказав він.

Олександр Ткаченко file.liga.net

Журналісти, які володіють частками холдингу, і стали депутатами теж збираються продавати свої частки в компанії, уточнив Ткаченко. При цьому він залишиться почесним президентом телеканалу.

Медіахолдинг 1+1 Media бізнесмена Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко очолював з 2008 року. Решту бізнесу, за його словами, він передав в управління юридичній компанії, назву якої так і не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що в новий парламент проходить глава "1+1 медіа" Олександр Ткаченко від президентської партії "Слуга народу" стало відомо 22 квітня.

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