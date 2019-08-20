Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Гендиректор телеканалу 1+1 звільнився і продав бізнес: що відомо

1.1т Читати матеріал російською

Генеральний директор медіахолдингу 1+1 media Олександр Ткаченко вийшов з бізнесу і склав повноваження керівника холдингу.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає LIGA.net. Відзначається, що його місце займе В'ячеслав Мієнко.

"Свою частку в "плюсах" в 5% продаю фінансовій компанії. Є хороша компанія, нарешті буду при грошах", – сказав він.

Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко

file.liga.net

Журналісти, які володіють частками холдингу, і стали депутатами теж збираються продавати свої частки в компанії, уточнив Ткаченко. При цьому він залишиться почесним президентом телеканалу.

Новини
"Слуга народу": прізвища майбутніх нардепів за списком

Медіахолдинг 1+1 Media бізнесмена Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко очолював з 2008 року. Решту бізнесу, за його словами, він передав в управління юридичній компанії, назву якої так і не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що в новий парламент проходить глава "1+1 медіа" Олександр Ткаченко від президентської партії "Слуга народу" стало відомо 22 квітня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Теги
телеканал 1+1 Выборы 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...