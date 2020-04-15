Головна Новини
15 квітня • оновлено в 15:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Коли Україна відновить пасажирське авіасполучення: гендиректор "Борисполя" назвав терміни

5.8т
Читати матеріал російською

Аеропорт "Бориспіль" функціонує та готовий обслуговувати комерційні рейси будь-якої миті, але, найімовірніше, пасажирські перевезення можуть запустити з другої половини року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав гендиректор аеропорту Павло Рябікін. За його словами, деякі авіакомпанії хотіли б відновити роботу з кінця червня, а деякі – вересня-жовтня чи навіть із зимової навігації.

Аеропорт "Бориспіль"

Аеропорт "Бориспіль"

Новое время

"Оптимістично налаштовані авіаперевізники поставили продаж на Київ на травень, хтось планує кінець червня, хтось – вересень-жовтень, ще хтось – із зимової навігації, а дехто каже, що повноцінно перевезення можуть відновитися тільки з початком літньої навігації вже 2021 року. Хто з них матиме рацію – не знаю. Ми для себе виробляємо різні сценарії та вивчаємо готовність і до найоптимістичніших, і до найбільш песимістичних. Аеропорт працює і зараз, обслуговуючи авіакомпанії з вантажних рейсів. Щойнонаш уряд і країни шенгенської зони знімуть міграційні обмеження для пасажирських перевезень – ми готові до роботи", – запевнив Рябікін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, відновлення руху громадського транспорту в Україні буде здійснюватися поступово та з огляду на динаміку захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Коронавірус авіаперельоти
Особа
Павло Рябікін
Місце
Україна
Тег
авіабілети
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги