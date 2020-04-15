Коли Україна відновить пасажирське авіасполучення: гендиректор "Борисполя" назвав терміни

Аеропорт "Бориспіль" функціонує та готовий обслуговувати комерційні рейси будь-якої миті, але, найімовірніше, пасажирські перевезення можуть запустити з другої половини року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав гендиректор аеропорту Павло Рябікін. За його словами, деякі авіакомпанії хотіли б відновити роботу з кінця червня, а деякі – вересня-жовтня чи навіть із зимової навігації.

Аеропорт "Бориспіль" Новое время

"Оптимістично налаштовані авіаперевізники поставили продаж на Київ на травень, хтось планує кінець червня, хтось – вересень-жовтень, ще хтось – із зимової навігації, а дехто каже, що повноцінно перевезення можуть відновитися тільки з початком літньої навігації вже 2021 року. Хто з них матиме рацію – не знаю. Ми для себе виробляємо різні сценарії та вивчаємо готовність і до найоптимістичніших, і до найбільш песимістичних. Аеропорт працює і зараз, обслуговуючи авіакомпанії з вантажних рейсів. Щойнонаш уряд і країни шенгенської зони знімуть міграційні обмеження для пасажирських перевезень – ми готові до роботи", – запевнив Рябікін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, відновлення руху громадського транспорту в Україні буде здійснюватися поступово та з огляду на динаміку захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

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