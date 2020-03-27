Гендиректор АТБ пояснив, чому підскочили ціни на продукти

Ціни на продукти харчування у торговельній мережі АТБ під час карантину виросли через підняття вартості закупівельних цін постачальників.

Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, передає ТСН.

Він назвав подорожчання продуктів звичайною ситуацією і відзначив, що ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах.

"Хочу розвіяти кілька тез. По-перше, що подорожчання відбувається тільки в торговій мережі АТБ і не стосується інших учасників ринку. Насправді, це абсолютно недостовірна інформація. Подорожчання відбувається у всіх операторів і учасників ринку, ми моніторимо і відстежуємо, готові ділитися і надавати цю інформацію. Це традиційна тенденція на ринку і АТБ точно не росте більше і швидше, ніж інші", – пояснив він.

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Марков визнав, що на певні позиції ціна дещо зросла.

"Можливо, за винятком якихось незначних позицій. Яких у нас, в силу нашої системи роботи, обмежений товарний запас. Вони швидше за інших розкуповуються і ми змушені поповнювати їх вже за нинішніми цінами", – пояснив Марков.

Також, за його словами, в період ажіотажу в магазинах мережі покупці могли припустити, що відбулося підвищення цін, оскільки були відсутні традиційні акційні цінники. Відновити їх планують на наступному тижні.

"У період ажіотажу, на минулому тижні, ми були змушені відмовитися від нашої планової акційною активності. Тому покупці не побачили звичні кілька позицій з істотним дисконтом цін на наших полицях. Але вже з наступного тижня ми частково плануємо відновлювати стандартну акційну активність", – сказав Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні дні на тлі ажіотажу через коронавируса магазини і їхні постачальники підняли ціни на продукти.

На тлі карантину через коронавируса різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн / кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.

У зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.

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