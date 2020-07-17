Геманцев назвав винного у провалі реформи митниці
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби. Він привів докази корупції в ДМС.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення Максима Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", – підкреслив Гетманцев.
Він, зокрема, зазначив, що 16 липня у рамках кримінальних проваджень Нацполіція спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора спіймала на хабарі співробітників Одеської митниці.
Гетманцев повідомив, що були затримані керівник митного посту "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного посту "Одеса" Віктор Залепа та керівник митного посту "Одеса" Володимир Лиманський.
За його словами, 13 березня 2020 року правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів Осипчуком за оформлення ТЗ.
"12 травня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів Залепою за оформлення вантажу з одягом. 10 липня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів Лиманським за оформлення контейнера з іграшками", – додав Гетманцев.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби.
13 травня Служба безпеки України затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, призначеного на цю посаду в лютому. Згодом він оскаржив своє звільнення в суді.