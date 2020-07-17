Геманцев назвав винного у провалі реформи митниці

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби. Він привів докази корупції в ДМС.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення Максима Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", – підкреслив Гетманцев.

Гетманцев звинуватив Марченка у провалі реформи митниці Facebook Данила Гетманцева

Він, зокрема, зазначив, що 16 липня у рамках кримінальних проваджень Нацполіція спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора спіймала на хабарі співробітників Одеської митниці.

Затримали на хабарі посадовців Одеської митниці Facebook Данила Гетманцева

Гетманцев повідомив, що були затримані керівник митного посту "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного посту "Одеса" Віктор Залепа та керівник митного посту "Одеса" Володимир Лиманський.

За його словами, 13 березня 2020 року правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів Осипчуком за оформлення ТЗ.

Затримали на хабарі посадовців Одеської митниці Facebook Данила Гетманцева

"12 травня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів Залепою за оформлення вантажу з одягом. 10 липня 2020 року зафіксовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів Лиманським за оформлення контейнера з іграшками", – додав Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби.

13 травня Служба безпеки України затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, призначеного на цю посаду в лютому. Згодом він оскаржив своє звільнення в суді.