Активи 'Газпрому' можуть заарештувати – ЗМІ

Оскарження російським монополістом "Газпромом" 7,6 млрд штрафу від Польщі в судах може зайняти не менш ніж п'ять років. Якщо компанія не заплатить – її активи можуть заарештувати.

Такий прогноз оприлюднило агентство Bloomberg. Аналітики вважають, що справа, найімовірніше, не розглядатиметься в судах ЄС, а польські суди сильно залежать від політики.

Як приклад агентство наводить справу про змову в сфері міжбанківської комісії від 2006 року, яку досі розглядають у Польщі.

Що стосується самого штрафу, то, згідно із законом, його повинні виплатити після того, як апеляційний суд винесе обов'язковий для виконання вердикт. Якщо "Газпром" не заплатить, активи компанії можуть заарештувати.

Водночас призначений штраф у 10% річної виручки – максимальна санкція в польському законодавстві. В Єврокомісії таке покарання вважають завеликим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня в Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

На думку аналітиків, польський штраф вже ніяк не може вплинути на реалізацію газопроводу в обхід України "Північний потік-2".