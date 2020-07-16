"Газпром" змусили підвищити ціну на газ для росіян

Газовий монополіст "Газпром" підвищить ціни на блакитне паливо для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній.

Про це повідомив глава департаменту економічної експертизи і ціноутворення компанії Олексій Андрєєв, передає Finanz.ru. За його словами, рішення про індексацію тарифів вже "ухвалено і перебуває у стадії оформлення".

Питання було "відпрацьоване" з регулюючими органами, повідомив Андрєєв, додавши, що також обговорюється підвищення тарифів на транспортування газу, але рішення поки немає.

Федеральна антимонопольна служба РФ на початку квітня затвердила індексацію цін на газ для населення на 3%, що вдвічі вище за торішнє підвищення (на 1,4%).

"Спочатку влада планувала провести індексацію з 1 липня, але пандемія коронавірусу і голосування за поправки до Конституції змусили на час "забути" про неї. Тепер же наказ ФАС має бути переданий на реєстрацію в Мін'юст і набуде чинності через 10 днів після затвердження та офіційної публікації", – йдеться у повідомленні.

За останні три роки газ для росіян подорожчав на 8%, з 2014 року – майже на 20%.

Підвищення газових тарифів у розпал економічної кризи проводиться, щоб компенсувати втрати "Газпрому" на зовнішньому ринку, де ціни на газ різко впали, пояснив партнер RusEnergy Михайло Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні "Газпром" продавав паливо в Європу по 94 долари за тисячу кубометрів, що нижче за точку беззбитковості для компанії, яку Fitch оцінює у 105 доларів за тисячу кубів.

За підсумками другого кварталу експортні доходи "Газпрому" впали до мінімуму за 18 років. Компанія отримала 3,5 млрд доларів від зарубіжних покупців – втричі менше, ніж за той самий період роком раніше.