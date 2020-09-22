Україна отримає від "Газпрому" ще більше грошей, ніж передбачено контрактом
Російський газовий монополіст "Газпром" замовив в України додаткові потужності для транспортування природного газу. Ці послуги будуть оплачені компанією окремо – додатково до основного транзитного контракту.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогаз-України". Уточнюється, що НАК уже отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях.
Аукціон із розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) 21 вересня. Це перший такий аукціон.
Ці потужності "Газпром" оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС" України.
"Кожна додаткова потужність, замовлена "Газпромом", – це додаткові гроші для України та її громадян. Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як "Газпрому", так і інших користувачів щодо послуг із транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів", – зазначив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу терміном на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Уперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 року впав удвічі порівняно з обсягами, які були прокачані в минулі роки. Водночас російський "Газпром", незважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.
Згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу в Європу через ГТС України становить $31,72 за тисячу кубометрів, до того ж вартість транзиту не прив'язується до ціни газу.