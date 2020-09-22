Україна отримає від "Газпрому" ще більше грошей, ніж передбачено контрактом

Російський газовий монополіст "Газпром" замовив в України додаткові потужності для транспортування природного газу. Ці послуги будуть оплачені компанією окремо – додатково до основного транзитного контракту.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогаз-України". Уточнюється, що НАК уже отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях.

Аукціон із розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) 21 вересня. Це перший такий аукціон.

Ці потужності "Газпром" оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС" України.

"Кожна додаткова потужність, замовлена "Газпромом", – це додаткові гроші для України та її громадян. Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як "Газпрому", так і інших користувачів щодо послуг із транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів", – зазначив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Як повідомляв OBOZREVATEL: