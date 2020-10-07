"Газпром" визнав зрив термінів будівництва "Турецького потоку"

Роман Груша Економіка 14:14, 7.10.2020

"Газпром" констатував, що завершення будівництва нових газотранспортних потужностей "Турецького потоку" зірвані.

Йдеться про трубопроводи, якими газ із Росії через Туреччину повинен прийти до Сербії і далі. Про це інформує російський газовий монополіст з посиланням на прогнози болгарської сторони.

Ще в лютневому меморандумі євробондів "Газпрому" завершення будівництва очікувалося у першому півріччі 2020 року, а в жовтневому – його перенесли на кінець 2020 року.

Таким чином, будівництво перемички для поставки газу до Сербії і далі затягнулося більш ніж на півроку.

"Турецький потік" з'єднує газотранспортну систему Туреччини і Росії і забезпечує поставки енергоресурсів до Туреччини, Південної і Східної Європи. Він може постачати до 31,5 млрд куб. м природного газу на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік". Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ низку країн в обхід України, відбувся у Стамбулі.

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Економіка

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