'Газпром' визнав зрив термінів будівництва 'Турецького потоку'

"Газпром" констатував, що завершення будівництва нових газотранспортних потужностей "Турецького потоку" зірвані.

Йдеться про трубопроводи, якими газ із Росії через Туреччину повинен прийти до Сербії і далі. Про це інформує російський газовий монополіст з посиланням на прогнози болгарської сторони.

Ще в лютневому меморандумі євробондів "Газпрому" завершення будівництва очікувалося у першому півріччі 2020 року, а в жовтневому – його перенесли на кінець 2020 року.

Таким чином, будівництво перемички для поставки газу до Сербії і далі затягнулося більш ніж на півроку.

"Турецький потік" з'єднує газотранспортну систему Туреччини і Росії і забезпечує поставки енергоресурсів до Туреччини, Південної і Східної Європи. Він може постачати до 31,5 млрд куб. м природного газу на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

У листопаді 2018 року російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив постачання газу по ньому.