"Газпром" відреагував на арешт активів в Європі

Представники "Газпрому" заявили, що знають про дії НАК "Нафтогаз України" на території Нідерландів з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору щодо транзитного контракту.

Російський газовий монополіст також заявив про намір захищати свої права відповідно до чинного законодавства, передає ТАСС .

У той же час в "Газпромі" відзначили, що зможуть представити докладні коментарі з цього питання тільки після ретельного вивчення документів, якщо вони офіційно надійдуть в їх адресу.

"На сьогоднішній день жодних офіційних повідомленнь в рамках цієї процедури в "Газпром" ні від кого не надходило", - заявили представники російської компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт частки російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.