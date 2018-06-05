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"Газпром" відреагував на арешт активів в Європі

5.5тЧитати новину російською

Представники "Газпрому" заявили, що знають про дії НАК "Нафтогаз України" на території Нідерландів з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору щодо транзитного контракту.

Російський газовий монополіст також заявив про намір захищати свої права відповідно до чинного законодавства, передає ТАСС .

У той же час в "Газпромі" відзначили, що зможуть представити докладні коментарі з цього питання тільки після ретельного вивчення документів, якщо вони офіційно надійдуть в їх адресу.

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"На сьогоднішній день жодних офіційних повідомленнь в рамках цієї процедури в "Газпром" ні від кого не надходило", - заявили представники російської компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт частки російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "Обозреватель".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Місце
Росія
Об'єкти
ГазпромНафтогаз України
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Петров Игорь
Петров Игорь
Все эти аресты - меры предварительного характера. Результат будет известен после окончания судебного разбирательства в Стокгольме, гле Газпром подал в суд на решение арбитража. Все эти аресты - это не конфискация в пользу Украины. Это просто запрет на продажу акций до исполнения решения суда.
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Д Алексей
Д Алексей
Петров Игорь, говорить можно что угодно, но деньгу отдадут аж бегом
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