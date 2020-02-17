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17 лютого • оновлено в 11:45
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"Північний потік-2" не добудують? З'явилася реакція Росії на слова США

1.1т
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"Газпром" відповів міністру енергетики Сполучених Штатів Дену Бруйетту про те, що Росія не зможе самостійно добудувати газопровід "Північний потік-2".

"Ніколи не говори ніколи", – заявив глава пресслужби компанії Сергій Купріянов у коментарі РБК.

Зокрема, напередодні Бруйетт заявив, що Москва не зможе самостійно добудувати газопровід в обхід України.

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За його словами, будівництво проєкту затягнеться на тривалий час через відсутність технологій і тиску американських санкцій.

Бруйетт заявив, що Москва не зможе самостійно добудувати газопровід в обхід України

Бруйетт заявив, що Москва не зможе самостійно добудувати газопровід в обхід України

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
Газпром Північний потік - 2
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Конечно достроят! В 2076 году! Ну при условии что такое болотное образование ещё будет существовать.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в ночь на 10 февраля покинуло дальневосточный порт Находки, где находилось с октября прошлого года, и направляется в Сингапур, куда прибудет ориентировочно 22 февраля. Об этом сообщили навигационные порталы Vesselfinder и Marinetraffic. Для работы над «Северным потоком-2» на судно надо установить сварочные посты. В январе этого года Газпром как раз объявил тендер по установке на судно сварочного оборудования почти на 900 млн рублей и на страхование сварочных работ. Заказ был закрыт буквально 7 февраля, поэтому «Академик Черский» идет в Сингапур, где судно когда-то было построено, именно для установки сварочных постов.
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