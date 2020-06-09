"Газпром" уклав найбільший контракт сам з собою

"Газпром" уклав найбільший контракт на поставку газу всередині Росії сам з собою. Термін договору складає 20 років, а його обсяг – 900 млрд кубометрів.

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, передає РБК. Відзначається, що мова йде про постачання газу на комплекс в районі Усть-Луги в Ленінградській області.

Будівництво газопроводу в районі Усть-Луги

Укладений "Газпромом" договір гарантує на тривалу перспективу сировинне забезпечення інтегрованого комплексу, РФ планує, що той стане найбільшим в Північно-Західній Європі з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) з потужністю понад 13 млн тонн.

Проєкт є важливим для "Газпрому. У компанії вважають, що він дозволить витримати конкуренцію на ринку СПГ в Європі у випадку, якщо виникнуть проблеми з трубопровідними поставками.

Сукупна вартість проекту, за попередніми оцінками, становить 2,4 трильйона рублів. Однак в січні стало відомо, що вона може істотно зрости. Справа в тому, що в поточному проєкті не передбачені витрати на будівництво інфраструктури для відвантаження продукції, а також для організації сховища резерву етану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія також будує газопровід в обхід України - "Північний потік-2".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.