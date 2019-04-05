"Газпром" розпадеться": у Росії забили на сполох через газову директиву Європи

Схвалення Європарламентом поправок до газової директиви, що охоплює морські газопроводи, зокрема російські "Північний потік-2" і "Турецький потік", можуть призвести до поділу "Газпрому" на кілька компаній.

"Не виключаю, що рішення призведе до того, що "Газпром" розпадеться на кілька компаній, одна з яких займатиметься транспортуванням, друга — видобутком, третя — реалізацією", — повідомив російський економічний аналітик, фахівець із нафтогазового ринку Михайло Крутіхін у коментарі The Insider.

За його словами, "Газпром" втратить право власності на трубу, а оператором маршруту має стати незалежна фірма. Це призведе до обвалення монополії російської компанії.

"І, нарешті, найголовніше: до газопроводу необхідно буде пустити газ інших постачальників. Це прямо суперечить російським законам про експорт газу, за якими працює "Газпром". Тепер же доведеться пустити у трубу, наприклад, "Роснефть", "Новатек" та інші компанії, які також видобувають газ у Росії. Те ж саме стосується "Турецького потоку". У нього доведеться пустити азербайджанський або іранський газ", — наголосив Крутіхін.

Спеціаліст з нафтогазового ринку зазначив, що "Газпром" зможе продовжити користуватися половиною потужності труби, а другу половину через аукціони віддавати іншим постачальникам. Однак це також суперечить російським законам.

"Газпрому" доведеться знайти якусь компанію, яка стане власником труби. Можливо, формально незалежним. Крім того, потрібен буде незалежний оператор труби. Як з цього становища викручуватиметься російська компанія, я не знаю", — резюмував Крутіхін.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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