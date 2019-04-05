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"Газпром" розпадеться": у Росії забили на сполох через газову директиву Європи

3.1тЧитати матеріал російською

Схвалення Європарламентом поправок до газової директиви, що охоплює морські газопроводи, зокрема російські "Північний потік-2" і "Турецький потік", можуть призвести до поділу "Газпрому" на кілька компаній.

"Не виключаю, що рішення призведе до того, що "Газпром" розпадеться на кілька компаній, одна з яких займатиметься транспортуванням, друга — видобутком, третя — реалізацією", — повідомив російський економічний аналітик, фахівець із нафтогазового ринку Михайло Крутіхін у коментарі The Insider.

За його словами, "Газпром" втратить право власності на трубу, а оператором маршруту має стати незалежна фірма. Це призведе до обвалення монополії російської компанії.

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"І, нарешті, найголовніше: до газопроводу необхідно буде пустити газ інших постачальників. Це прямо суперечить російським законам про експорт газу, за якими працює "Газпром". Тепер же доведеться пустити у трубу, наприклад, "Роснефть", "Новатек" та інші компанії, які також видобувають газ у Росії. Те ж саме стосується "Турецького потоку". У нього доведеться пустити азербайджанський або іранський газ", — наголосив Крутіхін.

Спеціаліст з нафтогазового ринку зазначив, що "Газпром" зможе продовжити користуватися половиною потужності труби, а другу половину через аукціони віддавати іншим постачальникам. Однак це також суперечить російським законам.

"Газпрому" доведеться знайти якусь компанію, яка стане власником труби. Можливо, формально незалежним. Крім того, потрібен буде незалежний оператор труби. Як з цього становища викручуватиметься російська компанія, я не знаю", — резюмував Крутіхін.

"Газпром" розпадеться": у Росії забили на сполох через газову директиву Європи

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Газпром" розпадеться": у Росії забили на сполох через газову директиву Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Галицький Данило
Галицький Данило
Бензоколонка создаст фирмочку ,,Рога и копыта'' и фсё на парашенской выгребной яме будет путём с рукожопыми кацапами. Китай придёт, порядок наведёт, после того как дохлый труп пидерации проплывёт по Амуру.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
"Как из этого положения будет выкручиваться российская компания, я не знаю", – резюмировал Крутихин. Ну, это Крутихин не знает. Судя по общему впечатлению от статьи, он вообще мало чего знает. Ну как, есть наивные, которые поверят, что эту проблему российская сторона не нашла как решить?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Моше Фрогъ, свын, ты гавна то жри поменьше, оно у тебя не только с дупы в шаровары, а с всех щелей прет.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Kirlackaj Viola, или на паРаше пастись, тупая оленуха. Спать нам на тебя и твою паРашу!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Дебилам нет покоя. Мост не упал, СП не остановили. Новая мрия кастрюлеголовых: Газпрому хана.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Xoзяин Xoxлов, ещё одно дерьмо. Ты нам все это зачем рассказываешь, скот одичалый? Ты это своему фюреру расскажи. Или скоро богу будешь рассказывать. Тебя зачистить обязательно придет Петров. Или Боширов.
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