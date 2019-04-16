|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну: що трапилося

2.1тЧитати матеріал російською

"Газпром" за останній тиждень різко збільшив обсяги транспортування російського газу до Європи українським маршрутом.

"За лічені дні добові обсяги транзиту українською газотранспортною системою зросли на 60 млн куб. м та зараз складають орієнтовно 300 млн куб. м", — пише у Twitter НАК "Нафтогаз України".

За даними національної акціонерної компанії, причиною зростання транзиту через Україну став ремонт трубопроводу "Ямал-Європа".

Новини
У Німеччині пояснили, чому не зупинили газопровід Путіна

"Таке різке збільшення транзиту можливе виключно завдяки надійності та якісній роботі української ГТС. Жодна інша система не здатна запропонувати таку гнучкість та запас потужності, ще й за такою ж вигідною ціною", — йдеться у повідомленні.

Представники "Нафтогазу" наголосили, що це ще раз доводить, що будівництво "Газпромом" обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя.

"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну: що трапилося

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Какая тоска сквозит во всей статье -- ведь все вислоухие понимают , что это лишь на время ремонта . И вот такую качественную и надёжную укроГТС скоро распилят на металлолом . Обходные маршруты строятся , контрактов нет , скоро и транзит прекратится . Тоскливая , унылая статья .
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
М Олег
М Олег
Газпром увеличил объемы по причине увеличения запасосов странами ЕС на случай срыва сроков строительства СП-2! Европа понимает, что после провального плана Б РФ похоронит УГТС!!! Включите уже голову, наконец!!! Зачем Европе газ при окончании отопительного сезона? Тут и пригодятся резервуры, как построенные, как будто для америганского СУГ. С Украины запад все получил, что хотел!!! Теперь и следующий транш займа под большим вопросом!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Значит сможем купить еще больше танков, я ведь правильно помню логику майдаунов?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки