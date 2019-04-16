"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну: що трапилося

"Газпром" за останній тиждень різко збільшив обсяги транспортування російського газу до Європи українським маршрутом.

"За лічені дні добові обсяги транзиту українською газотранспортною системою зросли на 60 млн куб. м та зараз складають орієнтовно 300 млн куб. м", — пише у Twitter НАК "Нафтогаз України".

За даними національної акціонерної компанії, причиною зростання транзиту через Україну став ремонт трубопроводу "Ямал-Європа".

"Таке різке збільшення транзиту можливе виключно завдяки надійності та якісній роботі української ГТС. Жодна інша система не здатна запропонувати таку гнучкість та запас потужності, ще й за такою ж вигідною ціною", — йдеться у повідомленні.

Представники "Нафтогазу" наголосили, що це ще раз доводить, що будівництво "Газпромом" обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя.

За останній тиждень Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу до Європи українським маршрутом. Причина – ремонт трубопроводу "Ямал-Європа". За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 млн куб. м. та зараз складають орієнтовно 300 млн куб.м. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 квітня 2019 р.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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