"Газпром" проти "Нафтогазу": суди Європи стали на бік України

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу російської компанії "Газпром" про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Так, суд підтвердив свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення арбітражу на території країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цього ж дня Окружний суд Люксембургу також ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України".

Зокрема, судді відхилили скаргу "Газпрому" і підтвердили арешти щодо російської компанії на території країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Апеляційний суд Амстердама і Окружний суд Люксембургу відхилили скаргу "Газпрому"

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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