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"Газпром" проти "Нафтогазу": суди Європи стали на бік України

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Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу російської компанії "Газпром" про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Так, суд підтвердив свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення арбітражу на території країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цього ж дня Окружний суд Люксембургу також ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України".

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Зокрема, судді відхилили скаргу "Газпрому" і підтвердили арешти щодо російської компанії на території країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Апеляційний суд Амстердама і Окружний суд Люксембургу відхилили скаргу "Газпрому"

Апеляційний суд Амстердама і Окружний суд Люксембургу відхилили скаргу "Газпрому"

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Чем хуже ситуация на Украине, тем радужнее и наглее начинают брехать в СМИ. А тут такая сказочная интерпритация, словно вы в шоколаде. Хотя субстанция то определенно коричневая. Но увы, не шоколад.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Так понимаю, что Газпром ни копейки xoxлам не заплатит?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Poroshenko Petro, нет, чувачок маме ещё 5 лямов переведёт, коньяку выпьет, над чубатыми поржот!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Переможный-Шароваренко Хаврыла, Может и заплатит, прибыль получат топ менеджеры Нафтогаза, а убытки Газпрома оплатят рядовые украинцы
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васильевич василий
васильевич василий
Я вот через неделю получу от Газпрома за дивиденды 2018г 220 тыс руб а хо Х лам чего париться ? . Так или иначе - все равно они мимо денег
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a alexeyon
a alexeyon
васильевич василий, залу****у на воротник ты получишь пригожинская троляка.. твой удел рогами комменты строчить по 24 часа в сутки,чтобы прожить..
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