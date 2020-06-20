"Газпром" придумав, як добудувати "Північний потік-2"

"Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на діючий в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Про це сказано в статті німецького видання Die Welt, передає "Лента.ru". Відзначається, що таким чином "Газпром" зможе добудувати газопровід до кінця, не потрапивши під дію обмежень.

Видання зазначає, що "Північний потік-2" практично закінчений, а у США не залишилося способів вплинути на ситуацію.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Наразі "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію в кінці 2020-го або початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

Основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як проти авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.