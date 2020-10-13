"Газпром" придумав, як добудувати "Північний потік-2" своїми силами

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія зможе своїми силами добудувати газопровід "Північний потік-2". Однак для завершення проєкту Москві буде потрібно власне міжнародне страхове агентство.

"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік-2" буде добудований. Звичайно, це потребує трохи більшого часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", – сказав Міллер. Про це повідомляє "Независимая газета".

Зокрема, страхування є головною причиною, яка перешкоджає початку укладання труб. Західні компанії відмовляються страхувати російські судна.

Страховики бояться американських санкцій. У результаті Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) вже офіційно заявила, що вирішила не надавати страхове покриття судам для продовження будівництва трубопроводу "Північний потік-2" і "Турецького потоку".

У зв'язку з цим експерти відзначають, що без створення у Росії власної міжнародної страхової компанії, яка могла б страхувати подібні випадки, добудувати газопровід навряд чи вдасться.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: