"Газпром" придумав, як добудувати "Північний потік-2" своїми силами
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія зможе своїми силами добудувати газопровід "Північний потік-2". Однак для завершення проєкту Москві буде потрібно власне міжнародне страхове агентство.
"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік-2" буде добудований. Звичайно, це потребує трохи більшого часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", – сказав Міллер. Про це повідомляє "Независимая газета".
Зокрема, страхування є головною причиною, яка перешкоджає початку укладання труб. Західні компанії відмовляються страхувати російські судна.
Страховики бояться американських санкцій. У результаті Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) вже офіційно заявила, що вирішила не надавати страхове покриття судам для продовження будівництва трубопроводу "Північний потік-2" і "Турецького потоку".
У зв'язку з цим експерти відзначають, що без створення у Росії власної міжнародної страхової компанії, яка могла б страхувати подібні випадки, добудувати газопровід навряд чи вдасться.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, задіяні в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації повинні пам'ятати, що "не повинно бути ніякого страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності, або діяльність, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня у Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".