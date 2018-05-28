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"Газпром" пред'явив нову претензію щодо спору з "Нафтогазом"

7.2тЧитати новину російською

Російський газовий концерн "Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом".

Представники концерну заявили, що рішення було складено за участю "сторонніх людей", передає "РИА Новости".

"Додаткове вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою", - вважають у компанії.

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Яка саме "інша особа" і з якою метою написано "значну частину" рішення, в "Газпромі" не уточнили.

Висновок експерта, за словами представників концерну, став "новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати міста Стокгольма", адже підміна арбітрів неприйнятна, а втручання в судовий процес грубо порушує арбітражну угоду.

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Нагадаємо, "Газпром" здійснює поставки на непідконтрольні Україні території Донбасу з лютого 2015 року та виставив НАК "Нафтогаз України" за це величезні рахунки.

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма в кінці грудня 2017 року став на сторону української компанії. Однак у березні "Газпром" подав клопотання про часткове скасування судового рішення через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

Як раніше писав OBOZREVATEL, "Газпром" зобов'язаний змінити тарифи на газ у Європі.

Об'єкти
ГазпромНафтогаз Українисуд
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Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Раскрываем тайны. После того, как российские дипломаты уведомили королевство, что отныне Стокгольмский суд Россия не будет рассматривать в качестве компетентного, сразу поступила информация, что "я ни я и лошадь не моя". И вдруг выясняется, что Арбитраж обнаружил процессуальный казус, и типа судья не писал и не озвучивал свой вердикт. Понятно, что решение было неправовым, а юридический нонсенс лишал Швецию такого исключительного права на арбитражные дела. Поиск Россией альтернативного Арбитражного суда для заключения международных контрактов, сразу же решил проблему в "мгновение ока". Это ни адвокаты России что-то там нашли, это Стокгольмский арбитраж выкручивается из этой казусной ситуации.
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Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Иван Иванов, А если суд завернет, ты себе причиндалы отрежешь балабол?
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Иван Иванов
Иван Иванов
Тимофеев Олег, какая казусная ситуация, кацап? Деньги все равно отдашь, сколько своею рваною жопою не виляй.
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