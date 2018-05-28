"Газпром" пред'явив нову претензію щодо спору з "Нафтогазом"

Російський газовий концерн "Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом".

Представники концерну заявили, що рішення було складено за участю "сторонніх людей", передає "РИА Новости".

"Додаткове вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою", - вважають у компанії.

Яка саме "інша особа" і з якою метою написано "значну частину" рішення, в "Газпромі" не уточнили.

Висновок експерта, за словами представників концерну, став "новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати міста Стокгольма", адже підміна арбітрів неприйнятна, а втручання в судовий процес грубо порушує арбітражну угоду.

Нагадаємо, "Газпром" здійснює поставки на непідконтрольні Україні території Донбасу з лютого 2015 року та виставив НАК "Нафтогаз України" за це величезні рахунки.

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма в кінці грудня 2017 року став на сторону української компанії. Однак у березні "Газпром" подав клопотання про часткове скасування судового рішення через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

Як раніше писав OBOZREVATEL, "Газпром" зобов'язаний змінити тарифи на газ у Європі.