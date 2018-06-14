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"Газпром" похвалився "проривом" після поразки у Стокгольмі, "Нафтогаз" відповів

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Російська компанія "Газпром" заявила, що Апеляційний суд округу Свеа у Швеції призупинив від їхнього імені виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Згідно з останнім рішенням, "Газпром" має виплатити українському "Нафтогазу" мільярди доларів.

Про це з посиланням на заяву "Газпрому" повідомило видання ТАСС. Клопотання було подану "Газпромом" 7 червня 2018 року у зв'язку з оскарженням арбітражного рішення за транзитним контрактом і спробами "Нафтогазу" почати процедуру примусового виконання цього рішення в різних юрисдикціях.

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"Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", зокрема підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів у Швейцарії та Нідерландах", - йдеться у повідомленні.

У той же час в "Нафтогазі" повідомили, що рішення суду у Свеа тимчасове і було прийняте без заслуховування української сторони. Компанія планує оскаржити його. "Нафтогаз" попросить, щоб рішення було скасоване на основі контрдоказів", - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Спочатку російська компанія погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак 1 березня раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

5 березня "Газпром" повідомив "Нафтогаз" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

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andrei andrei
andrei andrei
Очередная зрада зрадная. Стокголь вообще в последнее время радует непуганных свидомитов - то разрешение СП-2 выдаст, то исполнение решения арбитража приостанавливает:-) Хэштег #весьмирзнами# буксует все чаще:-)))
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andrei andrei
andrei andrei
Мешко Юрий, свинорылые могут не сомневаться: нет ничего постояннее, чем временное:-)
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Мешко Юрий
Мешко Юрий
andrei andrei, кацапорылые опять потратились за временное приостановление исполнения суда и радуются, как-будто первую мировую выиграли - наивные дебилы
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Как всегда, свидомым ялдой по губам провели.
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Мешко Юрий
Мешко Юрий
Хозяин: ты у Хохлов пока регулярно лижешь
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну что свидури, придумали мы "методы против Кости Сапрыкина"?
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