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Удар по Україні: "Газпром" прискорив будівництво газопроводу Путіна

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"Газпром" побудував третину газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України.

"Наразі у Балтійському морі прокладені 818 км труб — це вже рівно третина загальної довжини газопроводу", — заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, йдеться на сайті російського газового монополіста.

Він також зазначив, що на початку 2019 року "Газпром" на 32,9% збільшив поставки газу до Австрії.

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Всього з 1 січня по 5 березня російська компанія перекачала в цю країну 3,3 млрд кубометрів газу.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Удар по Україні: "Газпром" прискорив будівництво газопроводу Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Місце
Росія
Теги
Новини РосіїПівнічний потік - 2
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
кто обьяснит? Почему особы с низкоской социальной ответственностю с майдана такие неумные? Почему всю за что они берутся сплошная неудача.
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Скоро свинорылики будут дружно подскакивать на пустой трубе и колотить по ней пустыми кастрюлями. Жить в говне и нещите - цеевропейский выбор справжнего свидомита.
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Юг Руси
Юг Руси
"Удар по Украине" - ????? Бред сивой кобылы это! А если я "выкопал колодец", то по кому я нанёс "удар"? Правильно, по "..... водоканалу"! )))))))
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