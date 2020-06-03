"Газпром" можуть оштрафувати на велику суму через "Північний потік-2"

Польський комітет конкуренції й захисту споживачів відкрив провадження проти російського "Газпрому" за ненадання даних у справі про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в пресрелізі регулятора. Відзначається, що російській компанії загрожує штраф у розмірі до €50 млн (1,498 млрд грн).

У 2018 році UOKiK висунув шістьом компаніям, зокрема й "Газпрому", звинувачення у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу.

"Північний потік-2"

На початку 2020 року регулятор зажадав у російської компанії документи, що мають стосунок до справи. Вказується, що відповідні документи отримані не були.

Довідка: Польща є союзником України в питанні будівництва "Північного потоку-2". Країна виступає проти газопроводу, оскільки, на думку влади, це посилить залежність Європи від російського газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок із Росії.

Ще 28 квітня Польща вирішила спробувати заарештувати активи російського газопроводу "Північний потік-2", який Москва будує в обхід України.