"Газпром" готовий продавати газ Україні на 25% дешевше: Кремль виставив умови

Російський "Газпром" готовий підписати з Україною прямі контракти на поставку газу за ціною приблизно на 25% меншою за наявну, при цьому у Кремлі виступають за консорціум (спільне керування) газотранспортної системи.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з одним із засновників "Опозиційною платформи — За життя" Юрієм Бойком і його політичним соратником Віктором Медведчуком. "Звісно, сьогодні рано говорити про конкретну ціну за таким контрактом... за новим контрактом прямих поставок російського газу на український ринок ціна для кінцевого споживача на українському ринку буде десь на чверть нижчою за нинішній рівень цін", — припустив Міллер.

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Разом з тим на переговорах обговорили фактичну передачу української ГТС у спільне керування з Росією. Наразі проти цього виступає "Нафтогаз". Також на переговорах Медведчук і Бойко розповіли прем'єр-міністрові країни-агресора про те, як сильно виросли тарифи в Україні.

Зазначимо, Україна вже більше трьох років не купує газ безпосередньо у Росії. Вартість блакитного палива наразі становить 8,55 грн /куб. При цьому Кремль втратив важіль тиску і більше не може маніпулювати можливим підвищенням тарифів для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2". Через зазначений проект Україна може втратити більшу частину транзиту.

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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