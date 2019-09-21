Вирішальні переговори по газу: який контракт підпише Україна з Росією

Україна веде складні газові консультації з Росією. Якщо до кінця 2019 року знайти компроміс не вийде, то вітчизняній економіці буде завдано справжнього "удару". За різними оцінками, завдяки транзиту російського газу Україна отримує приблизно 3% доходів до бюджету.

Що важливо знати про переговори з Росією, як може постраждати бюджет і чи варто чекати холодну зиму — розбирався OBOZREVATEL.

Цей текст про:

газові контракти України і Росії, їхні перспективи та проблеми;

те, скільки коштуватиме газ узимку 2019-2020 року;

загрозу "Північного потоку-2" для економіки.

У чому проблема

Дія газових контрактів між Україною і Росією завершиться вже в кінці 2019 року. Вони були підписані ще в 2009-му, урядом Юлії Тимошенко. Незважаючи на величезну кількість суперечок навколо їхньої прибутковості/доцільності для України, ці домовленості регулювали процес транзиту і постачання палива безпосередньо Києву.

Після агресії РФ в Криму і на Донбасі відносини між Києвом і Москвою радикально погіршилися, але газові угоди щодо транзиту так чи інакше виконувалися. За даними глави НАК "Нафтогаз" України Андрія Коболєва, за транзит блакитного палива в країни ЄС Росія платить до 3 мільярдів доларів щороку.

"Для України втрата транзитного потоку означає втрату 3 млрд доларів річного доходу, а це приблизно 3% ВВП. Тобто фактично ми можемо за рік втратити весь приріст попереднього року. Говорячи про те, як це вплине на Україну, думаю, не буде занадто жорстко сказано, що це може викликати справжню кризу, зокрема політичну", — заявляв він ще в травні 2019 року.

Каменів спотикання перед новою угодою одразу декілька:

Агресія Росії і фактичний стан війни між країнами. Це погіршує позиції для переговорів;

Судові тяжби "Нафтогазу" і "Газпрому";

Будівництво "Північного потоку-2" в обхід України, безпосередньо з РФ до Німеччини. За попередніми оцінками, Москва завершить роботи в перші місяці 2020 року, тобто буквально в акурат до закінчення договору;

Створення незалежної газотранспортної системи (амбалдінг). Зараз Кабінет міністрів України тільки визначив модель незалежної системи. Конкретики ж поки немає, ГТС контролює "Нафтогаз".

Завдання Києва в цій ситуації — мінімізувати втрати від такого рішення й укласти максимально вигідні контракти. Один із етапів переговорів відбувся 19 вересня і позиції сторін такі:

Міністр енергетики РФ Олександр Новак назвав консультації продуктивними і заявив, що Україна зацікавлена в діалозі. Він додав, що Росія готова працювати за новим європейським законодавством і "бронювати потужності для транспортування газу" через Україну. РФ також запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, в разі, якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер уточнив, що на переговорах також озвучили ризики зриву поставок і запасний план.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що консультації щодо газового питання пройшли "дуже конструктивно" і всі сторони змогли почути одна одну. Він підтвердив, що українська сторона сподівається на підписання нового контракту щодо транспортування газу.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що країни добре підготовлені на випадок проблем із постачанням газу через Україну, повідомляє "Європейська правда". За його словами, "газові сховища в Європі заповнені на 98%, а Україна має в підземних сховищах на 4 мільярди кубічних метрів більше, ніж торік у цей час".

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Скільки коштувати газ і чи чекати кризи взимку

Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич пояснює: на якому етапі переговори, нині сказати досить складно. До чого сторони дійдуть — теж.

Водночас для українців важливо, щоб узимку не трапилося колапсу. Адже якщо зупинення транзиту газу принесе економічні труднощі, то невдачі з внутрішніми поставками призведуть до значного підвищення цін.

"Якщо поставки газу взимку припиняться, є ризики забезпечення паливом внутрішніх споживачів. Повірте, тут не так безхмарно, незважаючи на заяви влади про те, що вони закачають 20 млрд кубометрів газу. Ось тут є проблеми... Якщо криза буде повномасштабною, то вартість газу збільшиться в декілька ріазів", — пояснив OBOZREVATEL Марунич.

Будівництво "Північного потоку-2"

Водночас у експерт у сфері енергетики пояснює, що ситуація навколо газових поставок нагнітається й іншими країнами. Насамперед Сполученими Штатами, які ведуть газову війну з Росією і на лінії "Північного потоку-2".

Голова Наглядової ради Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук упевнений: вартість газу для українців може змінитися тільки через те, що ціна на нього зростає в Європі, де його і купує "Нафтогаз".

"Російська пропозиція щодо газу стосується вже наступного року і може бути на 25% нижчою, ніж ціна, яку "Нафтогаз" платить нині за реверсне блакитне паливо. Зараз "Нафтогаз" із доставкою віддає за нього 240 доларів. А згідно з російською ціною, газ коштував би приблизно 180 доларів. Так звана середня ціна імпортного газу не є релевантною, оскільки не враховує всіх показників під час його постачання", — пояснив OBOZREVATEL експерт.

"Північний потік-2" буде побудований?

Незважаючи на нинішні санкції щодо Росії, газовий проект, ймовірно, буде завершено. Про це говорить як об'єктивна позиція Німеччини — однієї з найсильніших країн Європейського Союзу, так і позиції інших країн. Зазначимо, що для фінального запуску труби потрібна згода низки країн — Німеччини, Данії, Фінляндії, Швеції та інших. І її вже отримали.

Наприклад, на початку червня 2019-го канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що до кінця року планує сформулювати нову енергетичну політику з урахуванням будівництва та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ до Європи в обхід України .

За її словами, поступова відмова Німеччини від використання атомної та вугільної енергетики вимагає нових рішень. Така позиція країни зрозуміла, адже економічно проект вигідний — Німеччина отримуватиме газ безпосередньо з Росії. Хоча з політичної точки зору — це великий ризик.

Нині будівництву "Північного потоку-2" активно протидіють Сполучені Штати. Цьому є як економічне пояснення — США хочуть поставляти до ЄС свій зріджений газ, так і політичне — Росія просто збільшує свій вплив на Європу. Тому в Штатах регулярно вводять санкції проти "СП-2".

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