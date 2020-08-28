Газові постачальники порушують правила, а українці не знають цін: як вирішити проблему

В Україні згідно з Правилами постачання природного газу в умовах вільного ринку газопостачальні компанії повинні оголошувати нові ціни на газ за 5 днів, до набуття ними чинності. Відповідну інформацію потрібно опублікувати в ЗМІ і на своєму сайті, щоб із нею могли ознайомитися споживачі.

Якщо ми говоримо про ціну на газ за серпень, то її повинні були опублікувати за 5 днів до кінця липня, ціну на вересень – за 5 днів до кінця серпня. Але в цьому місяці газопостачальники масово це правило порушили.

OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, чим такі затримки загрожують споживачеві і як усе-таки змусити постачальника надавати ціну вчасно.

Чому ціни не оголосили вчасно?

До 1 серпня ринок працював трохи за іншими правилами. Ціни на місяць споживання виставлялися в кінці цього місяця. Наприклад, ціна на липень з'являлася в кінці липня. Так само спрацювала більшість газопостачальних компаній і в серпні: оголосили ціни тільки після 20-го числа (на підставі даних про значення вищої теплоти згоряння за період з 1 по 21 число місяця, отриманих від Оператора ГРМ). А дехто не зробив цього досі. Лише одиниці опублікували цінову пропозицію до початку місяця. Загалом ситуацію можна було б списати на неуважність постачальників, якби вона не несла для них якоїсь прихованої вигоди.

Ще кілька місяців тому публікувати ціну заздалегідь не мало сенсу, адже її регулював Кабінет міністрів через НАК "Нафтогаз України". Зараз же ринок починає саморегулюватися. У цьому процесі дуже важливо, щоб усі газопостачальні компанії грали за єдиними правилами. Коли постачальники визначають ціну до початку місяця, споживач може зорієнтуватися, і якщо пропозиція його не влаштовує, поміняти постачальника.

"Я думаю, що постачальники свідомо не оголошували ціну, щоб від них не могли піти споживачі, – передбачає координатор житлово-комунальних і енергетичних програм мережі "Опора" Тетяна Бойко. – Якщо споживач може вчасно побачити ціну всіх постачальників, він, очевидно, може ухвалити рішення, що хоче поміняти постачальника. Але цей місяць вони вже втратили".

Можливість такого перетікання клієнтів підтверджує і директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович. Адже навіть не знаючи, що ціна за кубометр газу цієї компанії в серпні виявиться меншою, ніж у середньому по ринку (3,24 грн проти 4,495 грн), до них за неповний місяць захотіли приєднатися майже тисяча домогосподарств.

"На мою думку, коли більшість компаній не публікує ціни вчасно, вони не дають своїм клієнтам можливості порівняти ціни з іншими постачальниками. Відповідно неможливо ухвалити рішення, чи вигідно клієнту змінювати постачальника. Я вважаю, що такі дії з боку збутових компаній порушують правила чесної конкуренції", – стверджує Максим Рабінович.

Також причина затримок з оголошенням ціни може приховуватися і в бажанні встановити більш конкурентну пропозицію. Тетяна Бойко припускає, що деякі постачальники могли спеціально чекати, коли ціну опублікують конкуренти, щоб їхня пропозиція не виглядало невигідною на тлі інших.

Крім того, затримки можуть вплинути на кінцеву ціну газу для споживача. Якщо компанії продовжать ігнорувати правила й будуть оголошувати вартість послуги в кінці місяця, то в період сезону високих цін вони зможуть її завищити. Справа в тому, що ціна газу зростає день у день, і якщо сформувати її на 20 днів пізніше, то споживач буде змушений заплатити більше.

Не дізналися ціну вчасно: як споживачеві захистити свої права?

Не оголошено ціни до початку користування послугою – очевидне порушення прав споживача, стверджує Тетяна Бойко. Але, на жаль, у нашого споживача на практиці майже немає можливостей захистити свої права.

"Споживачі зараз практично не захищені і від природних монополій, і від будь-яких постачальників послуг, – розповідає адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. – Постійно вносячи зміни в закон "Про захист прав споживачів", ухвалюючи окремий закон, держава насправді не збільшує права споживача, а урізує".

Тому вплинути на газопостачальні компанії буде непросто. Але механізми все ж є. Насамперед споживач може написати претензію постачальнику, де викласти свою позицію. Але експерти не визнають такий механізм дієвим. Більш ймовірний варіант впливу – написати скаргу Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"НКРЕКП встановлює правила поставок газу, а це порушення правил – пояснює Тетяна Бойко. – Очевидно, тоді можуть бути застосовані якісь санкції. Можна, звичайно, написати претензію в газзбут, але краще звертатися відразу до тих, хто може застосувати штрафні санкції, тому що тут має місце конкретне порушення конкретного нормативно-правового акта".

Водночас важливо, щоб такі скарги не були одиничними. Чим більше їх надійде, тим більша ймовірність, що НКРЕКП дасть ситуації відповідну оцінку.

Так само зі скаргою можна звернутися і в Антимонопольний комітет, адже він займається не тільки питаннями монополії, але й недобросовісної конкуренції. Більшість регіональних газових компаній, так звані облгаз збути, які раніше входили в єдину структуру облгазів, в серпні опублікувала абсолютно однакові ціни на газ. Оскільки зараз вони охоплюють 69% ринку, це пряме порушення умов конкуренції, і має зацікавити АМКУ.

Що "світить" постачальникам за порушення?

З огляду на ліцензійні умови газопостачальні компанії повинні працювати в межах затверджених Правил постачання природного газу. Якщо ж вони цього не роблять і затримують оприлюднення ціни – це пряме порушення ліцензії. За нього передбачені такі санкції:

- попередження про необхідність усунути порушення;

- штраф;

- припинення дії ліцензії;

- анулювання ліцензії.

Іншими словами, якщо постачальник буде регулярно затягувати з оголошенням ціни – його робота на ринку припиниться.

Водночас Ростислав Кравець стверджує, постачальники могли допустити таке порушення і через запуск ринку. Тому вважає, потрібно почати з м'яких санкцій:

"Зараз ринок тільки відкривається. Думаю, затримки в публікації цін пов'язані з цим. Але регулятор НКРЕКП повинен звернути на це увагу, змусити постачальників вчасно публікувати відповідну відкриту інформацію. Зараз поки не варто нікого штрафувати або застосовувати санкції. Але всіх потрібно попередити, що така ситуація не повинна повторюватися і постачальники повинні привести свої умови роботи у відповідність до ліцензійних умов. Адже насправді від того, що постачальники заплатять штраф, для кінцевих споживачів нічого не зміниться", – стверджує адвокат.

Як уповноважені органи збираються реагувати на такі порушення – вони поки не оголошують. Чи зверталися громадяни з такими скаргами – на наш запит в НКРЕКП не відповіли. А в АМКУ повідомили, що такі справи дійсно є. Їхній розгляд запланували на сьогодні. Про результати повідомлять пізніше.

Ситуація із затримкою оголошення цін на газ має всі шанси повторитися і в цьому місяці. Ціни на вересень повинні були з'явитися до 26 серпня, але від більшості компаній їх ще немає. Це порушення потроху перетворюється на стабільну практику, тому реакція регулятора зараз просто необхідна.