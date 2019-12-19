Газові переговори: названі умови Росії для угоди з Україною

Росія може надати Україні знижку на газ, якщо Київ погодиться купувати блакитне паливо напряму і відмовиться від претензій до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

Чого чекати від нового раунду газових переговорів України, Росії та Євросоюзу, який пройде 19 грудня в Берліні, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук.

"Росіяни готові продавати газ дешевше на 25%, але вони відштовхуються від ціни газу, яка сьогодні є в Україні. А сьогодні споживач в Україні на кордоні отримує газ за ціною 240 доларів за 1 тис. кубометрів. З 240 доларів 40 – це прихована транспортна складова і 10 доларів – це маржа тих трейдерів, які нам його постачають. Десь 50 доларів – це та частина, яку ми переплачуємо", – розповів Корольчук.

"Росія пропонує, щоб ми не оплачували транспортування з Європи і не платили цю маржу, а заплатили їм цю ціну 190-200 доларів. Це реальна ціна. Якби "Газпром" укладав договір, то на таку ціну ми могли б вийти", – зазначив він.

Експерт не виключив, що українське керівництво буде повертатися до питання закупівель газу у Росії безпосередньо, щоб не переплачувати європейським трейдерам.

Також Корольчук прокоментував вимогу Росії до України відкликати позов в Стокгольмському арбітражі і відмовитися від багатомільярдних позовів до "Газпрому". За його словами, йдеться про "нульовий варіант".

"Вони орієнтуються на досвід з європейськими країнами. У Європі теж судилися компанії, практично всі, але до суду ніхто не доходив. "Газпром" повертав те, що переплатили компанії – так звані "ретроактивні платежі". Вони за сім років 10 млрд євро виплатили. Зараз ми часто чуємо – "Газпром" збільшує постачання газу до Європи. Це тому, що взяли на себе компанії зобов'язання купити більше газу, тим самим даючи заробити "Газпрому". Грубо кажучи, складно сказати, хто більше програв або виграв, але умовний паритет був", – пояснив він.

"Така ж схема сьогодні пропонується Україні. Якщо "Газпром" виплачує 2,5 млрд доларів, відповідно, Україна повинна купити у нього більше газу", – додав експерт.

При цьому Корольчук очікує, що Україні вдасться укласти новий транзитний контракт максимум на 2-3 роки, тоді як "наші сусіди словаки на 25 років підписали".

"У тимчасовому договорі, наскільки я знаю, фігурує цифра 3 роки. Нас ставлять у ситуацію, що ми можемо тільки таку цифру прийняти. Проблема в тому, що у "Газпрому" за цей період з'являється можливість підготувати юридичну базу для постачання газу через "Північний потік-2" і "Турецький потік" до країн Центральної і Східної Європи. Румунія вже готова по Трансбалканському газопроводу постачати газ з "Турецького потоку" в Україну", – зазначив він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

У свою чергу, Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся