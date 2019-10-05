Газова війна з Росією: в Україні пояснили хитрість Путіна

Заява президента Росії Володимира Путіна про готовність підписати з Україною новий контракт на транзит газу "за європейськими правилами" є хитрістю.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, Кремль продовжує продавлювати власні умови газового контракту.

Як підкреслив експерт, Російська Федерація продовжує реалізовувати власні національні інтереси.

"Ця заява є свідченням того, що ніщо в підходах російської сторони не змінилося. Так, всі говорять про появу конструктиву, бажання підписати договір, зокрема за європейськими правилами. Але нічого в цьому немає дивного, адже короткостроковий договір якраз і є тією умовою, яка висувалася російською стороною. Йшлося про термін, достатній для того, щоб російська сторона встигла добудувати обхідні маршрути як на півдні, так і на півночі – "Північний потік-2" і друга гілка "Турецького потоку", – пояснив він.

Рябцев також пояснив слова президента Росії про необхідність імплементації Україною європейського енергетичного законодавства до кінця 2019 року. За його словами, Україна не встигає в відведені терміни виконати цю умову.

"Він дублює висловлювання європейських учасників тристоронніх зустрічей, які вже кілька разів відбувалися. Путін розуміє, що до 1 січня ні про яке створення незалежного, кваліфікованого, тим більше сертифікованого за європейськими правилами оператора газотранспортної системи України не йдеться. Ми вже не встигаємо це зробити", – зазначив він.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" намагається до останнього відтягнути завершення процедури анбандлінгу – створення незалежного оператора ГТС.

"Це цілком зрозуміло, оскільки "Нафтогаз" є суб'єктом господарювання, метою якого є отримання прибутку. Будь-які поділи функцій, відокремлення якихось підрозділів, передача активів обов'язково призведе до зменшення цього прибутку, а може і до появи збитковості в компанії. Логіка ринкових відносин така, що ніхто не ставить на перший план національні інтереси, гарантування енергетичної безпеки. Це справа держави, а держава у нас чомусь не хоче цим займатися", – заявив експерт.

"Нас змушують зараз підписувати короткостроковий договір, який не дуже нам потрібен як державі. Мені здається, що якщо українська сторона буде відмовлятися від підписання договору на умовах Путіна, то нас просто примусять до цього, як примусили в 2009 році", – додав Рябцев.

runaruna.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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