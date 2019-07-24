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Газова війна з Росією: у "Нафтогазі" озвучили суму "перемог" України

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НАК "Нафтогаз-України" в судових суперечках із російським монополістом "Газпромом" щодо транзиту газу вже домігся 56,7 млрд доларів компенсації.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко. "Дивлюся, що після виборів усі пишуть щось розумне. Спробую і я щось написати. Про висновки з власного досвіду успішних і неуспішних змін... Зміни у відносинах із "Газпромом", позитивний ефект від яких для України вже становить понад 56,7 млрд доларів", — написав він.

За його словами, це і рішення Стокгольмського арбітражу, і налагодження поставок газу з Європи, коли "Газпром" перервав свої поставки.

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"А також створення конкурентного оптового ринку газу, і наближення стандартів корпоративного управління до європейських стандартів у 2014-2018 роках", — підсумував Вітренко.

Газова війна

Газова війна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. А швейцарська влада вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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hunt andres
hunt andres
Сказочные долпойоппы. Уже расписали 57 миллиардов? Осла мертвого уши вам, а не миллиарды. Как дети....
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Стокгольмский арбитраж может вам присудить и звезду с неба. но вы ее фиг получите. Но в теории, она ваша. А вот премии, что ваши суслики под это дело себе выписали, были весьма материальны и очень быстро исчезли с территории Украины. Вот это точно - и победа, и достижение нафтогаза. Молодцы.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Победа за победой, а счета пополнились?
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