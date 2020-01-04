Головна Новини
4 січня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Газова угода України і Росії: розкрито невідомі раніше деталі

13.5т
Читати матеріал російською

НАК "Нафтогаз-України" і російський монополіст "Газпром" повинні повідомити в Стокгольмський арбітраж про досягнуту Мирову угоду про взаємне відкликання судових позовів у січні 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України" у відповідь на інформаційний запит УНН. Компанія нагадала, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали Мирову угоду, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій по контрактах 2009 року.

"Сторони повинні повідомити в Арбітраж про досягнуту Мирову угоду у січні 2020 року", – повідомили в компанії. Таким чином там прокоментували відкликання "Нафтогазом" судових позовів проти "Газпрому", зокрема, про "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги", яку Нафтогаз надіслав до Стокгольмського арбітражу восени 2019 року.

Новини
Транзит впав уп'ятеро: Україна відзвітувала про першу добу роботи за новим контрактом

Газова угода України і Росії: розкрито невідомі раніше деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
76
28
Смішно
8
Цікаво
17
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОИМЕЛИ XOXЛОПОВ ОПЯТЬ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Великий Кормчий, а я неделю назад им писал: "Ххлы, вас наибббуддд!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги