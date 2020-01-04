Газова угода України і Росії: розкрито невідомі раніше деталі

НАК "Нафтогаз-України" і російський монополіст "Газпром" повинні повідомити в Стокгольмський арбітраж про досягнуту Мирову угоду про взаємне відкликання судових позовів у січні 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України" у відповідь на інформаційний запит УНН. Компанія нагадала, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали Мирову угоду, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій по контрактах 2009 року.

"Сторони повинні повідомити в Арбітраж про досягнуту Мирову угоду у січні 2020 року", – повідомили в компанії. Таким чином там прокоментували відкликання "Нафтогазом" судових позовів проти "Газпрому", зокрема, про "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги", яку Нафтогаз надіслав до Стокгольмського арбітражу восени 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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