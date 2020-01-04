Газова угода України і Росії: розкрито невідомі раніше деталі

НАК "Нафтогаз-України" і російський монополіст "Газпром" повинні повідомити в Стокгольмський арбітраж про досягнуту Мирову угоду про взаємне відкликання судових позовів у січні 2020 року.
Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України" у відповідь на інформаційний запит УНН. Компанія нагадала, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали Мирову угоду, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій по контрактах 2009 року.
"Сторони повинні повідомити в Арбітраж про досягнуту Мирову угоду у січні 2020 року", – повідомили в компанії. Таким чином там прокоментували відкликання "Нафтогазом" судових позовів проти "Газпрому", зокрема, про "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги", яку Нафтогаз надіслав до Стокгольмського арбітражу восени 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Йдеться про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд.
Водночас віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.
Пізніше російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим з можливих результатом.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!