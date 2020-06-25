Газова формула 'Амстердам+' тотожна 'Роттердам+' у вугіллі, – економіст

Підписаний Україною Меморандум з МВФ зобов’язує формувати ціни на газ за формулою, тотожною формулі "Роттердам+" для вугілля. Про це написав економіст Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

"Меморандум з МВФ, який зобов’язує Україну формувати ціни на газ за формулою "Амстердам+". Тобто споживачі мають платити за газ (в тому числі українського видобутку) по ціні нідерландського хабу TTF + витрати на доставку в Україну. МВФ вимагає від України формувати ціну газу за принципом імпортного паритету, а НАБУ (створення якого відбувалось за сприяння МВФ) розслідує корупційність такого підходу", - написав Кушнірук.

Він нагадав, що НАБУ вже четвертий рік розслідує кримінальну справу щодо формули "Роттердам+", в основу якої покладено принцип імпортного паритету, і продовжує шукати нібито завдані державі цією формулою збитки. В той же час, за рік, коли формула перестала діяти, енергетична галузь опинилась в глибокій кризі.

"За тиждень – 1 липня буде рівно рік, як Україна живе без формули "Роттердам+". До цієї дати електроенергетика та вуглепром підходять у не найкращому стані. Ба більше – енергетичну галузь охопила криза, глибина якої вражає навіть в порівнянні з непростим періодом 2014-2015 років", - написав Кушнірук.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.