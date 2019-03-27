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Газопроводи Росії не допоможуть: друг Путіна визнав залежність від України

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Молдова не готова до можливого припинення транспортування російського газу через територію України, оскільки на завершення будівництва і запуск альтернативного газопроводу ще не знайдені гроші.

"Згідно з проектною документацією, потрібно 28 місяців, щоб побудувати цей газопровід. Це без станції, щоб дати нормальний тиск поряд із Яссами (Румунія. – Ред.), яка коштує 150-200 млн доларів", – повідомив президент Молдови Ігор Додон, передає ТАСС.

За його словами, це серйозна проблема, яку треба вирішувати вже сьогодні.

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У зв'язку з цим Додон закликав партії, що перемогли на виборах та поки не змогли домовитися про формування уряду, активізувати переговори.

Гілка Кишинів – Унгени повинна підключити молдавську столицю до збудованого за підтримки ЄС і Румунії газопроводу Унгени – Ясси. Її протяжність становить приблизно 120 км, а проектована пропускна здатність буде на рівні 1,5 млрд куб. м на рік.

Щорічні потреби Молдови в природному газі оцінюються майже в 1,3 млрд куб. м, які країна імпортує з Росії через територію України.

Ігор Додон і Володимир Путін

Ігор Додон і Володимир Путін

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
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