Газопровід в обхід України: розкрите несподіване підґрунтя проекту Путіна

У разі реалізації проекту "Північний потік-2" Україна втратить політичний важіль на міжнародній арені - у Європи буде менше інтересу втручатися у війну з Росією.

Дану думку озвучив в інтерв'ю "РБК-Україна" постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що в певних політичних колах існує думка, що в разі запуску газопроводу Путіну буде легше воювати в Україні.

"Адже у Європи буде менше інтересу втручатися в цю війну, і захищати нас, тому що труби немає. Без сумніву, тут є частина нашої провини. Не можна жити 26 років і думати, що все буде завжди добре, а потім дивуватися. Але є підстави припускати, що німці нашу стурбованість почули і намагатимуться допомогти. Тільки питання в тому, як допомогти", - зазначив дипломат.

За словами Кулеби, існують два виходи з даної ситуації.

"Один з них - відмовитися від "Північного потоку-2", на що шанси не дуже великі. Хоча американці ще остаточно не сказали своє слово. Другий варіант, якщо проект "Північного потоку-2" все-таки реалізується, повинні бути юридичні гарантії", - пояснив він.

"Не зразок Будапештського меморандуму, а конкретні міждержавні угоди. І не двосторонні, а тристоронні - між Німеччиною, Україною і Росією на предмет, наприклад, того, що обумовлені конкретні обсяги газу Росія за будь-яких обставин транспортує через українську систему", - додав представник України в Раді Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США заявили про завдання не допустити поставок газу в Європу через "Північний потік-2".