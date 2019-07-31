Газопровід в обхід України: Росія екстремально прискорила терміни завершення

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" пустить перший газ через трубу до півночі 31 грудня 2019 року.

Про це повідомив глава австрійської нафтогазової компанії OMV, яка бере участь у будівництві газопроводу, Райнер Зеле, передають "РИА Новости".

"Перший газ через "Північний потік-2" надійде до півночі 31 грудня 2019 року", – заяви він, додавши, що 70% газопроводу вже прокладені на дні Балтійського моря.

Зеле підкреслив, що затримок з реалізацією проекту не очікується. Він нагадав, що проекту залишилося отримати дозвіл на будівництво тільки від Данії.

Варто зазначити: раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

Також впливове видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладання в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії з споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві нитки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі й інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

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