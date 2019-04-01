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Газопровід в обхід України: названо головну перешкоду для Росії

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Вимоги Данії провести додаткову екологічну експертизу по ділянці російського газопроводу в обхід України "Північний потік - 2" можуть привести до затримки реалізації проекту.

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ТАСС. "Запит Датського енергетичного агентства, обгрунтований прагненням знайти маршрут з найменшим впливом на навколишнє середовище і судноплавство, є негативним фактором для "Газпрому", оскільки несе ризик затримки реалізації газопроводу "Північний потік - 2", - наголошується в повідомленні.

Перешкоди в спорудженні газопроводу можуть послабити позицію "Газпрому" в переговорах з Україною щодо транзиту газу після грудня 2019 року, відзначили в Moody's.

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За оцінками агентства, внаслідок затримки транзит газу через Україну може скласти 40-50 млрд кубометрів проти планованих 10-15 млрд кубометрів. Це призведе до більш високої вартості прокачування, ніж через "Північний потік - 2", підсумували в Moody's.

Газопровід в обхід України: названо головну перешкоду для Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 березня Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі. Його протяжність складе більше 1,2 тис. Км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2РосіяНовини Росії
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Дейман Алон
Дейман Алон
Так недавно кацапчики браво рассказывалит, что никаких препятствий нет - а оказывается, что есть! Очередной облом матрешечных срашкунов.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Не могут. Этот участок оставлен напоследок. И если ко времени, когда до него доберутся, Дания не даст добро, то ее просто обойдут.
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Дания официально заявила, что препятствий для газопровода нет!
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