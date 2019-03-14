Газопровід в обхід України: ''Газпром'' зважився на обман ЄС

Оператор російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" — компанія Nord Stream 2 AG — може виділити останні 50 км газопроводу в окрему компанію (щоб подивитися відео на тему, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела, нова компанія володітиме і керуватиме невеликою частиною підводного трубопроводу в німецьких водах, передає Ліга.net.

При цьому, як наголошується, інша частина газопроводу (майже 1200 км) залишиться під керуванням оператора поза межами юрисдикції Євросоюзу.

Як зазначає видання, такі заходи підірвуть ухвалене Євросоюзом минулого місяця рішення змінити Газову директиву третього енергетичного пакета.

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Ці плани, які поки не обговорювалися з німецькими регулювальними органами, дуже схожі на структуру власності, яка використовується в газопроводах Opal у. Німеччині. Вони пов'язують вже наявний з 2011 року газопровід "Північний потік" із газорозподільною мережею країни.

Ця пропозиція, яка була у стадії розробки, може викликати, як вважає видання, "нову хвилю критики" щодо спорудження газопроводу, який, за твердженням Брюсселя, може поставити європейські країни в ще більшу залежність від російського газу.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії з споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрома". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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