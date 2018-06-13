Запуск газопроводу повз Росію: названа головна вигода для України

Запуск газопроводу TANAP з Азербайджану в обхід Росії через Грузію та Туреччину створить конкуренцію на ринку транспортування газу, що дозволить знизити його вартість.

В коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції БПП Андрій Лопушанський прокоментував заяву президента Петра Порошенко про те, що новий газопровід дозволить Україні отримувати газ через Болгарію і Румунію.

"Альтернативне джерело завжди є доцільним. Це хороший крок для отримання альтернативного джерела постачання газу і незалежності від Росії", – сказав нардеп.

Лопушанський пояснив, що транспортування газу через газопровід TANAP може бути дорожчим, чим тим, що зараз користується Україна, однак конкуренція на ринку транспортування газу дозволить знизити його вартість.

"Хто хоче заробляти на транспортуванні, той буде його понижувати вартість транспортування, це є ринкові відносини. Це приведе до зниження ціни транспортування, відповідно до зниження ціни газу", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підвищення вартості газу для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог Міжнародного валютного фонду.