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Запуск газопроводу в обхід РФ: у Раді сказали, як це вплине на Україну

1.3тЧитати новину російською

Повноцінний запуск газопроводу TANAP з Азербайджану в обхід Росії через Грузію та Туреччину буде реалізовано найближчим часом, що в майбутньому дозволить отримувати газ з цього газопроводу Україні.

В коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Михайло Бондар виразив надію, що повноцінний запуск нового газопроводу TANAP з Азербайджану реалізується вже найближчим часом, адже країни мають великі потужності.

Що стосується заяви президента Петра Порошенка про можливість отримувати газ Україні з цього газопроводу, нардеп відповів: "Ми плануємо запросити до себе на комітет представників "Укргазвидобування" та Міненергопалива, як раз обговорити це питання".

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А от чи можливе зниження ціни на газ для українців, якщо країна почне отримувати паливо з альтернативного джерела, Бондар вважає, що багато чого залежить від нового керівництва НКРЕКП.

"Ми бачимо, що МВФ зобов'язує переглянути тарифи і збільшити їх до 11 000 грн за куб. Тому ми все рівно маємо йти до обгрунтованих цін на паливо. І на скільки воно буде обгрунтоване вже по іншому газопроводу, на скільки воно дасть можливість знизити цю ціну, я думаю це і буде залежати від співпраці з НКРЕКП, і тих економічних обгрунтувань, які після запуску надійдуть", – пояснив нардеп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, запуск газопроводу TANAP з Азербайджану в обхід Росії через Грузію та Туреччину створить конкуренцію на ринку транспортування газу, що дозволить знизити його вартість.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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