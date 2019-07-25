"Газопровід Путіна" завдасть нищівного удару: названа вирішальна для України дата

НАК "Нафтогаз України" прогнозує, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2 " буде запущений у другому півріччі 2020 року.

Про це йдеться в проспекті до випуску "Нафтогазом" єврооблігацій, передає "Новое время". "Очікувана потужність "Північного потоку-2" – 55 млрд куб. М газу в рік і його запуск очікується в другій половині 2020 року", – зазначено в проспекті.

У переліку ризиків "Нафтогаз" також вказав завершення будівництва газопроводу "Турецький потік" у кінці 2019 року.

Відзначається, що запуск "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" дозволить "Газпрому" транспортувати газ з Росії в країни Європейського Союзу в обхід території України.

Газопровід "Північний потік-2" повинен поставляти газ до Німеччини в обхід інших країн безпосередньо з Росії. Згідно з проектом, він буде прокладений по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Роботи по будівництву спочатку планували завершити у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

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