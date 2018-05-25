Газопровід Путіна в обхід України: ЄС попередили про небезпеку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація проекту газопроводу "Північний потік-2" - це використання Росією гібридної зброї проти Європи і формування потужного елемента майбутнього впливу на Євросоюз.

Саме тому збереження транзитної ролі України відповідає стратегічним інтересам і Києва, і Брюсселя, зазначив Гройсман під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, передає "Урядовий портал".

"Ми закликаємо Єврокомісію зробити все можливе для того, щоб на проекти на кшталт "Північного потоку-2 "була поширена дія Третього енергетичного пакета ЄС", - зазначив глава уряду.

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У свою чергу Київ гарантує надійність української ГТС, і готовність залучити іноземного партнера до її використання.

"Це буде надійно - і для України, і для Європи. Разом з тим з російської сторони гарантій аналогічної надійності роботи - ніяких", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" .