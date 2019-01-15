Газопровід Путіна: Україна отримала нового потужного союзника

Румунія, яка наразі головує у ЄС, прискорює роботу над правилами, які завадять прокладанню російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як повідомляє "Польське радіо", цю роботу блокували дві країни, які головували в ЄС — Австрія і Болгарія. У вівторок 15 січня питання у Брюсселі розглянуть експерти з 28 країн.

Йдеться про внесення поправок до газової директиви ЄС, яка має гарантувати, що всі газопроводи в межах союзу будуть охоплені європейським законодавством.

Польські дипломати зазначають, що найважливіші для Варшави приписи включені у пропозицію Румунії.

Новини Німеччина стала на бік України в питанні газопроводу Путіна

Поки що група прихильників змін у законодавстві ЄС налічує 10-11 країн. Противники змін — це країни, чиї компанії утворюють консорціум, який будує другу гілку "Північного потоку 2": Німеччина, Нідерланди, Австрія, а також Болгарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила. 25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва трубопроводу.

Європарламент рішуче засудив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Європейські чиновники зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль в енергетичній мережі ЄС, тому вони закликали припинити реалізацію російського проекту.

Посол США у Німеччині Річард Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2".

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