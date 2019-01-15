МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Газопровід Путіна: Україна отримала нового потужного союзника

3.3тЧитати матеріал російською

Румунія, яка наразі головує у ЄС, прискорює роботу над правилами, які завадять прокладанню російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Як повідомляє "Польське радіо", цю роботу блокували дві країни, які головували в ЄС — Австрія і Болгарія. У вівторок 15 січня питання у Брюсселі розглянуть експерти з 28 країн.

Йдеться про внесення поправок до газової директиви ЄС, яка має гарантувати, що всі газопроводи в межах союзу будуть охоплені європейським законодавством.

Польські дипломати зазначають, що найважливіші для Варшави приписи включені у пропозицію Румунії.

Новини
Німеччина стала на бік України в питанні газопроводу Путіна

Поки що група прихильників змін у законодавстві ЄС налічує 10-11 країн. Противники змін — це країни, чиї компанії утворюють консорціум, який будує другу гілку "Північного потоку 2": Німеччина, Нідерланди, Австрія, а також Болгарія.

Газопровід Путіна: Україна отримала нового потужного союзника

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила. 25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва трубопроводу.

Європарламент рішуче засудив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Європейські чиновники зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль в енергетичній мережі ЄС, тому вони закликали припинити реалізацію російського проекту.

Посол США у Німеччині Річард Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Місце
Румунія
Теги
Північний потік - 2УкраїнаРосіяЄС
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
75
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Проходил мимо
Проходил мимо
И Украине и Румынии и всем странам черноморского бассейна придется так или иначе покупать российский газ, дешевле или дороже - решать им. Германия уже решила, хотя и не является черноморской державой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
О да. Румыния - это мощнейшая страна ЕС. Куда там Германии, Австрии и Нидерландам с их экономическими интересами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Semenov Igor
Semenov Igor
"Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта." - Как много я познаю в мировой практике. Оказывается, страны, через которые проходит старая магистраль, являются или играют решающую роль в газотранспортной системе. По транспортировке - в какой то мере ДА, если нет обходного пути... А если есть обходной путь? Скорее всего энергетическую безопасность стран - потребителей в первую очередь обеспечивает поставщик газа, а не "перевозчик". "Перевозчиком" продукции могут быть несколько компаний, а поставщик то один! И чем больше магистралей приходит в Европу - тем выше ее энергетическая ее безопасность. Или это не так?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги