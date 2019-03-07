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Газопровід Путіна: США накинулися з новими погрозами на Євросоюз

3.3тЧитати матеріал російською

США пригрозила санкціями європейським компаніям, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти газ із Росії до Німеччини в обхід України.

Як повідомляє "Голос Америки", з такою заявою виступили представники США на енергетичній конференції в Брюсселі.

Новий трубопровід значною мірою замінить старий, який пролягає по території України і Польщі. Проект користується підтримкою німецького уряду, але викликає занепокоєння у країн Центральної Європи, обурених тим, що Берлін ігнорує їхні побоювання.

Вони заперечують проти будівництва "Північного потоку-2", який простягнеться під Балтійським морем на 1 200 км із Виборга в Лубмін не тільки тому, що втратять прибуткові транзитні збори від старого трубопроводу, а й із побоювань, що Кремль хоче використовувати проект швидше у політичних, ніж у комерційних цілях.

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Виступаючи на енергетичній конференції в бельгійській столиці, заступник директора відділу в справах Європи Держдепартаменту Ніколь Гібсон попередила, що, якщо європейські компанії в цьому році знову візьмуться за прокладання трубопроводу, вони ризикують зіткнутися зі "значними санкціями".

Відмовившись уточнити які-небудь подробиці про ці санкції, Гібсон підкреслила, що Вашингтон не вважає питання про будівництво газопроводу завершеним.

"Дехто каже, що будівництво "Північного потоку-2" — доконаний факт. Ми на це дивимося не так... Закликаємо європейських лідерів зробити так, щоб проект не був реалізований", — підсумувала вона.

Газопровід Путіна: США накинулися з новими погрозами на Євросоюз

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
США
Теги
Північний потік - 2РосіяЄвросоюзСШАсанкции
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Semenov Igor
Semenov Igor
"«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции..." --- Есть точка на территории РФ из которой газ поступает в СП-1 и СП-2. Есть точка на территории РФ из которой газ поступает в ГТС Украины. Стоимость газа в этих точках - в любом случае выгодна для РФ. А далее есть стоимость прокачки газа по СП-1 и СП-2 и есть стоимость прокачки газа по ГТС Украины и эта стоимость примерно в 2 раза больше, чем стоимость прокачки газа по потокам СП-1 и СП2. С пуском СП-2 ГТС Украины будет на грани рентабельности и это без учета стоимости модерницации ГТС Украины. Вопрос кто, при примерно таком раскладе, купит ГТС Украины? Или кто-то надеятся, что стоимость газа в точке его поступления в ГТС Украины будет горазде дешевле, чем стоимость газа в точках входа в СП-1 и СП-2? (без учета стоимости транспортировки). Или кто-то надеется, что бизнесмены будут недозагружать СП-2 ради получения более дорогого газа по ГТС Украины?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "если европейские компании в этом году возобновят работы по прокладке трубопровода" А что, работы приостановлены разве? Эта Николь Гибсон часом не последовательница несравненной Джен Псаки?)
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