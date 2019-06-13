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Газопровід Путіна можуть не добудувати: стало відомо про нові проблеми "Північного потоку-2"

30.7тЧитати матеріал російською

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Таку думку висловив у рамках "Українських днів" у Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, передає "Укрінформ".

"Про Nord Stream-2 ми говорили буквально днями на форумі, де я представляв Україну. Позиція України – як парламенту, так і уряду – в цьому питанні чітка: ми проти цього проекту, тому що вважаємо, що він не економічний, не енергетичний, а чисто геополітичний. Для України він є прямою загрозою саме в сфері безпеки", – поділився він.

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Північний потік-2

Північний потік-2

Delo.ua

За словами Чалого, керівництво проекту визнало, що є питання, яке ставить під сумнів його реалізацію до кінця року.

Дипломат також зазначив, що "Сполучені Штати виступають досить потужно, і президент США недвозначно дав зрозуміти, що в Конгресі будуть розглянуті санкції, і якщо будуть рішення щодо санкцій, він готовий це рішення підписати". А в Конгресі, за словами Чалого, "налаштовані дуже серйозно".

Конгрес США

Конгрес США

Дзеркало тижня

Він зазначив, що позиції США та України щодо "Північного потоку-2" збігаються.

"Ми сподіваємося, що те ж саме розуміння буде і серед європейських країн, і вони не поставлять себе в залежність від одного енергетичного постачальника Росії", – додав Чалий.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

Газета "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".

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Тема
газопровод
Особа
Валерій Чалий
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2газ
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Могучие и независимые украинцы знают, что без денег от транзита агрессивного газа, к ним прибежит пушистый зверёк! Приятно видеть, как ничтожен стал целый "народ"...:)
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Читаю и материалы Обоза про Крымский мост вспоминаются ))) Слово в слово, практически )))
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2 з 4 відповідей | показати всі
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Loginov Maxim:"Читаю и материалы Обоза про Крымский мост вспоминаются". У Вас несколько избирательная и удобная память. А Союз НЕРУШИМЫЙ, который сплотила НАВЕКИ, или обещание не поднимать россиянам пенсионный возраст Вам не вспоминаются? :)
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
an and, вспоминаются, безвиз в итоге только туристический(для работы, учебы или проживания он не поможет), а автокефалии(т.е. независимости) никакой нет, так как т.н. украинская церковь стала намного больше зависимой от Константинополя, чем была от Москвы
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Чет я не понял, в Украине пятый год война с Россией идет, люди гибнут, а этот выбл*док и дальше собирается оккупантам помогать газ в Европу продавать?!!!
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