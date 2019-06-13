Газопровід Путіна можуть не добудувати: стало відомо про нові проблеми "Північного потоку-2"

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.
Таку думку висловив у рамках "Українських днів" у Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, передає "Укрінформ".
"Про Nord Stream-2 ми говорили буквально днями на форумі, де я представляв Україну. Позиція України – як парламенту, так і уряду – в цьому питанні чітка: ми проти цього проекту, тому що вважаємо, що він не економічний, не енергетичний, а чисто геополітичний. Для України він є прямою загрозою саме в сфері безпеки", – поділився він.
Північний потік-2
Delo.ua
За словами Чалого, керівництво проекту визнало, що є питання, яке ставить під сумнів його реалізацію до кінця року.
Дипломат також зазначив, що "Сполучені Штати виступають досить потужно, і президент США недвозначно дав зрозуміти, що в Конгресі будуть розглянуті санкції, і якщо будуть рішення щодо санкцій, він готовий це рішення підписати". А в Конгресі, за словами Чалого, "налаштовані дуже серйозно".
Конгрес США
Дзеркало тижня
Він зазначив, що позиції США та України щодо "Північного потоку-2" збігаються.
"Ми сподіваємося, що те ж саме розуміння буде і серед європейських країн, і вони не поставлять себе в залежність від одного енергетичного постачальника – Росії", – додав Чалий.
Валерій Чалий
Газета "День"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "газопровод" на сайті "OBOZREVATEL".