Газопровід Путіна можуть не добудувати: стало відомо про нові проблеми "Північного потоку-2"

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Таку думку висловив у рамках "Українських днів" у Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, передає "Укрінформ".

"Про Nord Stream-2 ми говорили буквально днями на форумі, де я представляв Україну. Позиція України – як парламенту, так і уряду – в цьому питанні чітка: ми проти цього проекту, тому що вважаємо, що він не економічний, не енергетичний, а чисто геополітичний. Для України він є прямою загрозою саме в сфері безпеки", – поділився він.

Північний потік-2 Delo.ua

За словами Чалого, керівництво проекту визнало, що є питання, яке ставить під сумнів його реалізацію до кінця року.

Дипломат також зазначив, що "Сполучені Штати виступають досить потужно, і президент США недвозначно дав зрозуміти, що в Конгресі будуть розглянуті санкції, і якщо будуть рішення щодо санкцій, він готовий це рішення підписати". А в Конгресі, за словами Чалого, "налаштовані дуже серйозно".

Конгрес США Дзеркало тижня

Він зазначив, що позиції США та України щодо "Північного потоку-2" збігаються.

"Ми сподіваємося, що те ж саме розуміння буде і серед європейських країн, і вони не поставлять себе в залежність від одного енергетичного постачальника – Росії", – додав Чалий.

Валерій Чалий Газета "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".

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