"Північний потік-2" вийшов на фінішну пряму
Росія перейшла до завершення газопроводу в обхід України "Північний потік-2" – судна взялися за останні 100 кілометрів будівництва .
Як пише Telegram-канал "Пул N3", в останні дні біля порту "Мукран" зафіксована підвищена концентрація російського інженерного флоту. Саме там зберігаються труби для гілок газопроводу. Його використовують зайняті у будівництві судна.
У порт очікується прибуття трубоукладача "Академік Черський", який планують використовувати для завершення будівництва газопроводу. При цьому готовність "Північного потоку-2" оцінюється в 93%, зазначає канал.
Судно постачання "Умка", що доставляє труби з берега, вже встало на якір на траверсі порту. Також очікується, що в Мукрані кине якір судно забезпечення "Фінвал", підкреслюється у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Академік Черський" покинув порт Калінінграда 26 жовтня.
27 жовтня трубоукладач попрямував в "Мукран".
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, які задіяно в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації мають пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".